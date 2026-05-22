Decano de Montes: "La campaña de incendios que arranca podría superar la gravedad de 2025"

Elena Sánchez Laso y Amaya Quincoces

Madrid, 22 may (EFE).- A pocos días del arranque de la campaña oficial contra los incendios forestales, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, advierte de que este verano podría ser “incluso peor que el pasado”.

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A la acumulación de biomasa en el campo tras las copiosas lluvias del invierno se suman ahora episodios de calor intenso y prolongado, tras unos meses de marzo y abril con temperaturas “preocupantes”.

"Si se repiten las largas y continuadas olas de calor de 2025, podría ser un año aún peor en incendios forestales", afirma Tolosana, en una entrevista con EFE, en la que incide en que el gran reto de esta campaña "será la extinción, especialmente de grandes fuegos y si se producen de forma simultánea".

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Según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la campaña de incendios forestales de 2025 dejó un balance devastador y se consolidó como la peor de las últimas tres décadas en España. El fuego arrasó más de 354.000 hectáreas en todo el país -algunas estimaciones europeas lo elevan hasta las 390.000 hectáreas-, convirtiendo 2025 en el año con más superficie calcinada desde 1994.

Para abordar la campaña que ahora comienza, Tolosana reclama "mejorar la coordinación entre los dispositivos y la profesionalización a todos los niveles, desde los bomberos forestales hasta los directores de extinción" y lamenta que en España la inversión total en gestión forestal, relacionada con prevención y extinción de incendios, está por debajo de la media europea.

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Pregunta.- ¿Estamos mejor preparados en 2026 para afrontar grandes incendios forestales?

Respuesta.- Estamos algo mejor, pero aún es un esfuerzo insuficiente: el 56% de la superficie nacional es forestal, y la inversión pública total en gestión forestal (incluyendo extinción de incendios, que supone más del doble frente a la prevención) es del 0,4% del gasto público, según Eurostat.

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Este esfuerzo se debería incrementar hasta un mínimo de 1.000 millones de euros sólo en prevención, para intervenir en al menos el 1% de la superficie forestal, en las llamadas Zonas Estratégicas de Gestión.

P.- ¿Qué zonas de España preocupan más esta temporada?

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R.- Según Aemet, hay gran probabilidad de que las temperaturas sean muy elevadas en toda España, pero especialmente en la franja sur y el arco mediterráneo, según los modelos de predicción. También se señalan las islas Canarias. No obstante, dependerá de la meteorología local, que en 2025 causó las mayores situaciones de riesgo en Extremadura, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León.

P.- ¿Se invierte lo suficiente en gestión forestal?

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R.- Claramente no; Somos el segundo país de la Unión con mayor superficie forestal y en el que se quemó el 40% de la superficie afectada en toda Europa en 2025.

Pero además de la inversión pública, hay que hacer un esfuerzo de apoyo a los propietarios privados (el 72% de los montes en España son particulares) para fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales como la madera, la biomasa, el corcho, etc.

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En España sólo se aprovecha el 35% de lo que crecen los bosques anualmente, frente a una media europea que supera el 70%. El resto del crecimiento se acumula y esa biomasa se acaba convirtiendo en combustible. La gestión forestal sostenible es una vacuna contra los incendios y otros riesgos.

P.- ¿Estamos ya acostumbrados a incendios más rápidos, más intensos y más difíciles de extinguir?

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R.- Más que acostumbrados, sabemos que cada vez los grandes incendios forestales, que son un porcentaje muy pequeño en número, queman una mayor proporción de la superficie. El cambio climático y la acumulación de biomasa combustible por el abandono rural propician incendios más intensos, a menudo fuera de la capacidad de extinción.

La prioridad es mejorar en prevención, vigilancia y extinción para evitar que incendios controlables se conviertan en esos grandes incendios contra los que poco pueden hacer los medios de extinción, aunque el número de helicópteros, autobombas, aviones o bomberos se multiplicara.

P.- ¿Faltan profesionales forestales y personal especializado?

R.- Sin duda, a todos los niveles. Como en todo el sector primario, faltan operarios especializados en aprovechamientos forestales o trabajos de prevención. Es muy necesaria la profesionalización de prevención y extinción. Y en los niveles de dirección y planificación de la gestión forestal, los profesionales como los ingenieros de montes. EFE