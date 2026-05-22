Compromís pide escuchar a Zapatero y no ve motivos para romper el Gobierno de coalición

Madrid, 22 may (EFE).- El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha pedido este viernes escuchar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional y ha dicho que no ve motivos ahora mismo para romper el Gobierno de coalición PSOE-Sumar.

Baldoví se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en relación con la citación como investigado de Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el denominado caso Plus Ultra.

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Tras pedir "absoluta prudencia" hasta escuchar esa declaración, el síndic (portavoz) de Compromís en el parlamento autonómico valenciano ha puntualizado que su formación mantiene que "la corrupción, sea quien sea, venga de donde venga, se tiene que combatir y se tiene que extirpar, si la hay".

Además de rechazar que en este caso se pueda hablar de 'lawfare', ha respondido a los informadores que no ve en peligro el Gobierno de coalición porque no se ha traspasado la "línea roja" que supondría que estuviera implicado en corrupción.

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"Ni el Gobierno ni el presidente -Pedro Sánchez- ahora mismo están imputados o implicados por nada", ha subrayado.

Ha manifestado además que "las elecciones se tienen que hacer cuando tocan" y ha dejado claro, ante propuestas de unidad de la izquierda como la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que Compromís "hará una lista con Compromís".

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"A mí de Rufián lo que me gusta es el Rufián que dice que hay que hacer política a través de las fuerzas pegadas al territorio", ha apuntado Baldoví, que ha mencionado entre esa fuerzas a Más Madrid o a la propia Compromís. EFE