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A Sumar le suena "muy bien" la posibilidad de que Rufián lidere en frente de izquierdas

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Madrid, 22 may (EFE).- La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha dicho este viernes que le suena "muy bien" el ofrecimiento que ha hecho el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para liderar el frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Así lo ha asegurado durante su participación en un debate en Antena 3, al ser preguntada por la decisión de Rufián de postularse para ser cabeza de lista en unas elecciones si eso ayuda "a que haya colaboración o un espacio de unión" en la izquierda.

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En concreto, Rufián defendió, en un coloquio en el Club Siglo XXI, que lideraría una candidatura entre la izquierda soberanista y española si contribuyera a «maximizar los resultados electorales».

"A mí me suena sinceramente muy bien. Yo creo que es una gran noticia y yo creo que además a la gente progresista en nuestro país le suena también muy bien", ha señalado al ser preguntada por el ofrecimiento de Rufián, al que ha considerado "un gran activo para la izquierda sociológica en nuestro país".

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"Lo que nos parece bien, en realidad -ha insistido-, es construir un frente amplio que logre concurrir a las próximas elecciones y revalidar el Gobierno".

Hernández ha defendido que se hacen las cosas bien "si apostamos por construir una izquierda que, de alguna manera, responda a lo que es nuestro país, que tiene una realidad confederal y de izquierdas soberanistas y estatal". EFE

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