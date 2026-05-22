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A prisión un hombre que hizo un centenar de grabaciones en probadores de ropa en Sevilla

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Sevilla, 22 may (EFE).- Un hombre ha sido detenido en Sevilla y ha ingresado en prisión acusado de 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de agresión sexual tras localizarse más de 94 grabaciones de mujeres y adolescentes en los probadores de varias tiendas de ropa.

El arrestado, que al terminar su jornada laboral acudía de manera habitual a grabar en probadores, dejaba en ocasiones el teléfono móvil grabando en su mano y se acercaba a jóvenes en minifalda para obtener imágenes.

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La investigación se inició el pasado junio de 2025, cuando fue descubierto grabando con su teléfono móvil en un probador de ropa de una famosa tienda de un centro comercial de Sevilla.

En el marco de las diligencias, de las que ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se ha determinado que el arrestado no solo grababa a mujeres en los probadores sino que lo había hecho también con sus propias vecinas en el bloque de pisos donde residían. EFE

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