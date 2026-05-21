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Nyom: "Hay muchas ganas de ir a Europa, sería un salto muy grande para el Getafe"

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Getafe (Madrid), 21 may (EFE).- Allan Nyom, defensa del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que en su equipo tienen "muchas ganas de ir a Europa" y que conseguirlo sería "un salto muy grande" para la entidad que preside Ángel Torres.

Si el Getafe gana este sábado a Osasuna, que a su vez se juega la permanencia, asegurará su presencia en la próxima edición de la Liga Conferencia. Sería la cuarta vez que participe en una competición continental y, para Nyom, eso sería muy bueno para su club.

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"A veces parece que cuando se juega el descenso, parece que se juega más que otro que se juega Europa. En este caso nosotros nos jugamos mucho. Hay muchas ganas de ir a Europa y eso para el club es dar un salto muy grande", dijo.

"Al principio de temporada había muchas dificultades, sobre todo por el tema de inscribir jugadores. Pero es verdad que estamos súper contentos de poder jugar en Europa el año que viene en el último partido de Liga. Venimos de donde venimos y es una temporada muy buena. Estamos muy contentos y queremos rematarla con la victoria el sábado", agregó.

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Nyom finaliza contrato cuando acabe el curso y, preguntado por su futuro, indicó que lo más importante para él en estos momentos es el choque frente a Osasuna: "Vamos a ganar el sábado y después vamos a ver qué pasa con el futuro de cada uno. Lo importante es el sábado y sólo estamos pensando en ello".

También habló sobre su entrenador, José Bordalás, de quien dijo tener "mucho cariño" y reconoció que si está en el Getafe es gracias al técnico alicantino: "Los minutos que me ha dado, muchas gracias. Me ha gestionado muy bien y estoy muy contento de los minutos que he podido jugar. El míster nos ha transmitido positividad para ganar e ir a por ellos. La temporada ha sido muy buena, sobre todo de donde venimos. Ir a por ellos y sin miedo a nada".

Por último, reconoció que el apoyo de su afición será importante para afrontar el duelo contra Osasuna: "Me motiva mucho. Me da ganas de correr, de pelear más y de todo", finalizó. EFE

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EFE

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