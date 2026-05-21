Andueza (PSE) desea que "los argumentos de Zapatero ante la justicia sean suficientes para su absolución"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho que "espera y desea" que "los argumentos" que dé el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia "sean suficientes para su absolución".

En declaraciones en la entrada del Parlamento Vasco y a preguntas de los periodistas sobre la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', Andueza ha señalado que "es el momento de que la justicia trabaje y de que el expresidente Zapatero dé las explicaciones y se defienda ante la justicia".

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En este sentido, ha deseado que las explicaciones que dé el expresidente "sean suficientes" para que "quede absuelto de esta cuestión". "Confío plenamente en la justicia, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, y confío, como decía, en que los argumentos del expresidente Zapatero hagan posible su absolución", ha reiterado.

Asimismo, Andueza ha destacado que "los lazos emocionales que tiene Zapatero con Euskadi son evidentes", más allá de los que puede tener con el PSE-EE, porque son "con la sociedad vasca en general".

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