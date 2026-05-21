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Piden más de 27 años de prisión para un joven acusado de abuso sexual a una menor en A Coruña

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Fiscalía y acusación particular solicitan un total de 27 y 30 años de cárcel, respectivamente, para un joven acusado de agresión sexual a una menor de 15 años, en 2019 en el domicilio de la denunciante y en un lugar público en A Coruña, según recoge el escrito del Ministerio Público. En contraposición, la defensa reclama su libre absolución.

Durante dicho año, consta en el documento, el procesado y la chica "mantuvieron una relación de pareja sin convivencia". "El autor conocía la edad de la víctima y que ésta era menor de edad", especifica.

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La vista se fijó para este jueves en la sección primera de la Audiencia Provincial coruñesa y se acordó su celebración a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad de la joven.

En concreto, Fiscalía pide para el encausado 14 años y un día de prisión por un delito de agresión sexual continuado y 13 por agresión sexual, ambos a menor de 16. Asimismo, reclama una indemnización de 30.000 euros por daños morales.

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Por su parte, la acusación particular solicita 15 años de cárcel por cada uno de estos delitos. Mientras, la letrada de la defensa demanda su libre absolución.

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