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La justicia paraliza las obras del cantón de limpieza del barrio de Montecarmelo en Madrid

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Madrid, 21 may (EFE).- Un auto judicial ha paralizado las obras de construcción del cantón de limpieza en el barrio de Montecarmelo que el Ayuntamiento de Madrid inició en febrero, al estimar las medidas cautelares solicitadas por los vecinos que llevan casi tres años luchando contra lo que consideran una "megainstalación industrial".

El auto de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, notificado el 20 de mayo y que es recurrible por el Ayuntamiento, considera que la ejecución del proyecto supondría "no solo la realización de las obras, sino el inicio de la actividad a la que los vecinos se oponen, por motivos medioambientales, y de protección de los derechos e intereses de los menores de edad".

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La decisión se toma por ejecutarse las obras "sin proyecto de Urbanización, sin ningún tipo de licencia urbanística u otro título habilitante, sin evaluación ambiental adecuada de todas las actividades industriales contenidas en el proyecto", según este auto que hace referencia a un fallo anterior que todavía no es firme.

Los recurrentes alegaron la necesidad de frenar los "perjuicios de imposible reparación a los derechos fundamentales a la salud" de los vecinos y responde a "intereses públicos como la Protección de la Infancia y el Interés Superior del Menor", ya que el cantón proyectado se sitúa a escasa distancia de un centro educativo.

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La paralización se mantendrá "hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso o hasta que éste finalice por cualquier otra causa", aunque podría modificarse o revocarse si cambiaran las circunstancias tenidas en cuenta en la resolución, añade el auto.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, han asegurado a EFE que se acatará la resolución judicial y "en función de lo que digan los servicios jurídicos" se plantearán si la recurren.

En los últimos meses, el consistorio de la capital había anunciado la reducción de la superficie del cantón proyectado y ha iniciado la construcción de un parque aledaño, pero los vecinos seguían desconfiando del Gobierno municipal ya que las obras del cantón, iniciadas en febrero, continuaban avanzando.

En marzo, el concejal del distrito de Fuencarral El Pardo, José Martínez Páramo, anunció que el Ayuntamiento renunciaba a la instalación del Selur en Montecarmelo, que se reduciría a un cantón de limpieza con vestuarios para 30 operarios, espacio para los carritos, almacén y veinte plazas. EFE

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