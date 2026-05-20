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Investigados 2 jóvenes por un atropello en una quedada en redes que coincidió con un rally

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Santander, 20 may (EFE).- Dos jóvenes de 20 y 22 años están investigados como presuntos autores del atropello de otro chico tras una quedada de vehículos en redes sociales que se organizó coincidiendo con un rally en Cantabria.

La Guardia Civil atribuye a estos jóvenes investigados diferentes delitos relacionados con el atropello.

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Ese atropello se produjo en la madrugada del pasado 18 de abril en la carretera CA-640, en el mirador de la Hermosa de Medio Cudeyo, en Cantabria.

La Guardia Civil explica que los hechos tuvieron lugar durante una quedada de vehículos, organizada a través de redes sociales, en la que presuntamente se realizaban maniobras temerarias, pasadas y derrapes.

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La quedada se hizo aprovechando que esa misma mañana se disputaba una de las etapas de un rally y en la zona se encontraban numerosas personas que habían pernoctado para asistir al evento deportivo.

Como consecuencia de estos hechos, un joven de 19 años, vecino de Bizkaia, resultó atropellado y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.

Aunque posteriormente fue dado de alta, las lesiones que presenta el joven continúan pendientes de evolución y todavía no se puede determinar su alcance definitivo, señala el instituto armado.

Con motivo de la celebración del rally, la Guardia Civil, había activado un dispositivo especial de vigilancia con seguimiento de las redes sociales para detectar conductas peligrosas relacionadas con este tipo de concentraciones.

Durante las investigaciones, los agentes localizaron varios vídeos en los que se apreciaban maniobras temerarias y en uno de ellos se captó el momento exacto del atropello.

La investigación se completó con la toma de declaraciones a los implicados y testigos para identificar al autor o autores de los hechos.

A finales de abril fue investigado el conductor del vehículo implicado, un joven de 20 años, como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente y desordenes públicos.

Asimismo, también fue investigado el copiloto del vehículo, otro joven de 22 años, como presunto cooperador en el delito de abandono del lugar del accidente.

Los agentes localizaron el vehículo implicado, sobre el cual ya se habían realizado reparaciones en los daños ocasionados como consecuencia del atropello. EFE

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EFE

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