Espana agencias

Fiscalía recurre la sentencia de los padres de Oviedo y solicita condena por los 3 delitos de detención ilegal

Guardar
Google icon
Imagen 6D3FR4SWCJETRMJNMBKQNWVF6I

La Fiscalía del Principado de Asturias ha interpuesto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictada contra el matrimonio acusado de mantener encerrados a sus tres hijos en una casa de Fitoria en Oviedo durante casi 4 años.

La Fiscalía asturiana solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos. En su fallo, la Audiencia Provincial entendió únicamente la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

PUBLICIDAD

FALLO JUDICIAL

La Audiencia Provincial condenó el pasado 11 de mayo a dos años y cuatro meses de prisión a cada uno de los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. Por el delito de abandono de familia, se condena a cada progenitor a otros seis meses de cárcel.

PUBLICIDAD

Además, durante 3 años y cuatro meses estarán inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, y tendrán prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio, lugar de estudio o lugar que frecuenten.

El tribunal absolvió a los padres de los delitos de detención ilegal de los que también estaban acusados y les impone el pago de una indemnización para cada menor de 30.000 euros.

GOBIERNO DE ASTURIAS

Días después de conocer el fallo, el Gobierno del Principado de Asturias anunció que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial. El Ejecutivo autonómico basa su recurso en el hecho de que el tribunal ha absuelto a los progenitores del delito de detención ilegal, una calificación que la acusación considera acreditada dada la situación de aislamiento que sufrieron los menores.

"Vamos a recurrir porque no compartimos que la Audiencia no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal", afirmó el 16 de mayo la consejera de Derechos Sociales y Bienestas, Marta del Arco.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP vasco ve "indecente" la conducta de Zapatero y acusa al PNV de "proteger" al PSOE

Infobae

El Real Valladolid, 'crupier' de los ascensos a Primera

Infobae

El Mallorca prepara la jornada final con Valjent, pero sin Kumbulla ni Raíllo

Infobae

Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

Interceptan a 56 migrantes de dos pateras en Formentera y otra al sur de Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

ECONOMÍA

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”