El presidente de NNGG de Madrid se postula para suceder a Fanjul y liderar la organización a nivel nacional

El presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, se ha postulado para suceder a la presidenta de NNGG España, Beatriz Fanjul, y liderar la organización a nivel nacional.

Lo ha trasladado en un mensaje en redes sociales en el que ha explicado que esta mañana ha trasladado su voluntad a la dirección nacional del partido y también a la de NNGG. Este lunes se convocará el Congreso que dará relevo a la dirección salida del XV Congreso encabezada por Beatriz Fanjul.

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"Quiero liderar una candidatura integradora que una a la juventud española y a la organización, la más grande de España en este momento crucial para nuestra generación", ha planteado en este mensaje el joven estudiante de doble grado de Gestión y Administración Pública y Economía en la Universidad Complutense de Madrid afiliado en 2018.

Sostiene Dancausa que este paso lo motiva su "ilusión por movilizar a la juventud española" para poder llevar al líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa.

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Este marzo el propio Dancausa reclamaba un "cambio radical" en España con el objetivo de "echar" al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a través de una movilización masiva de los jóvenes.

Se trataba de la clausura de la II Jornada Interuniversitarias de Nuevas Generaciones del PP, en las que estuvo acompañado por la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Entonces afirmaba que NNGG es "el movimiento más ilusionante, más emocionante y más influyente de la historia de la democracia" y destacaba a los "cientos de jóvenes" que la conforman y que al margen de trabajar y estudiar dedican "tiempo a luchar por el futuro de España y a luchar por los jóvenes".

Ya desde que se convirtiera en 2022 en líder de la formación juvenil en Madrid dejó claro que se debía "dar la batalla a la izquierda" apostando por convertir la organización en el "mayor 'think tank' de Madrid". Llegaba, además, como presidente entonces de la asociación estudiantil Libertad Sin Ira, que hace frente al "mal clima de convivencia" en la universidad.

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ÉNFASIS EN LA LUCHA CULTURAL

Precisamente es en la UCM donde su NNGG desplegó una de sus primeras acciones cuando en 2023 repartieron en las elecciones a rector propaganda, sobres y papeletas a favor de Joaquín Goyache a pesar de ser el día de las elecciones. Por ello fue identificado por la policía junto a otros compañeros.

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El inicio de su liderazgo también dejaba anécdotas como las conversaciones de la asociación juvenil con el ocio nocturno para tener pase preferente en las "mejores discotecas" o "copas gratis"; o cuando afirmó en un acto de la agrupación juvenil que "trabajar mucho y ganar poco" no afectaba a la salud mental y que la izquierda la estaba "banalizando".

La apuesta de Dancausa por enfatizar la lucha cultural contra la izquierda se ha traducido en una presencia más fuerte de la organización en redes sociales con un tono mucho más duro.

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Precisamente este tono fue el causante de una de las mayores controversias de su mandato, cuando este enero el perfil de NNGG de Madrid compartía un mensaje en 'X' junto al texto 'Queridos Reyes Magos' y una foto de la detención de Nicolás Maduro pero con la cara del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su lugar.

Este mensaje era respondido por una periodista censurando las formas de la organización juvenil. Ante ello, Dancausa citó el mensaje con la respuesta: "No se me ocurre una forma mejor de empezar que pasando una respuesta a esta Charo, que, de vez en cuando, nos levanta el dedito". Un llamamiento entendido por organizaciones de periodistas como instigación al "acoso" por parte del joven político.

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