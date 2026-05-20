Doué: "Queremos mantener la filosofía del entrenador"

Poissy (Francia), 20 may (EFE).- El delantero del PSG Desiré Doué señaló que afrontan la final de la Liga de Campeones con el objetivo de "mantener la filosofía del entrenador", Luis Enrique.

"Nos da consignas, nos dice lo que tenemos que trabajar cada día y nosotros tratamos de aplicarlo en los partidos. Y creo que lo hacemos bien. Hay que seguir así y también en la final", dijo el futbolista en la jornada de medios organizada por su club previa a la final del próximo día 30 contra el Arsenal en Budapest.

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Aunque consideró que llegar a dos finales es ya un hito, Doué afirmó que intentarán conseguirlo cada temporada: "Mientras podamos, vamos a darlo todo para conseguirlo". EFE

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