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Zapatero negó en el Senado haber cobrado de Plus Ultra

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Madrid, 19 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dijo en el Senado el 2 de marzo que era "falso de toda falsedad" que él hubiera cobrado comisiones de Plus Ultra y explicó que tanto él como la empresa de sus hijas trabajaron para la consultora Análisis Relevante.

"Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna, no he tenido ninguna relación", aseguró hace dos meses y medio Zapatero, cuando durante cuatro horas declaró en la comisión de investigación del caso Koldo, la que indagaba entonces sobre el rescate de Plus Ultra, aunque ahora este asunto lo lleve otra comisión de investigación del Senado, la de la gestión de la SEPI.

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Este martes la Audiencia Nacional ha citado al exlíder socialista a declarar el 2 de junio como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, y desde el PP han señalado que ahora se inicia el esclarecimiento judicial, pero que fue en el Senado donde se empezó a conocer "la verdad política".

El 2 de marzo, Zapatero fue interrogado por ocho senadores, de UPN, Vox, Más Madrid, Junts, EH Bildu, ERC, PSOE y PP, y explicó que él cobró 70.000 euros brutos de media al año de la consultora Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó al IRPF.

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Además, desveló que la empresa de comunicación y márketing de sus dos hijas fue contratada también, de forma paralela, por esa misma consultora.

Análisis Relevante solo tuvo un cliente, que fue Plus Ultra, durante un lustro de actividad, le recordaron varios senadores, entre ellos Fernando Martínez-Maíllo, del PP, al que Zapatero contestó que eso no lo sabía: "Desconozco quiénes son los clientes de Análisis Relevante".

Zapatero negó a Maíllo haber estado "en la génesis" de Análisis Relevante y dijo que aceptó trabajar para la sociedad cuando esta ya estaba formada.

Previamente, a la senadora de UPN, María Caballero, Zapatero le dijo que fue él quien propuso a Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, que contratara también a la empresa de sus dos hijas.

"Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, What The Fav, pues hiciera las tareas de márquetin, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso, a mí", expuso.

En este sentido, añadió: "La responsabilidad del compromiso y de la prestación de servicios de What The Fav a Análisis Relevante es esencialmente mía, es mi propuesta y formaba parte del acuerdo".

Maíllo subrayó más tarde por dos veces que What The Fav había cobrado 198.000 euros por "maquetar" quince informes y Zapatero, sin confirmar ni desmentir la cifra, contestó que la agencia de sus hijas hacía "mucho más" trabajo que solo maquetar.

Se encargaba "de todo el márquetin, proyectos de 'e-commerce' y proyectos diversos de monitoreo digital", además de "otra tarea muy importante", que era "aportar el seguimiento de las redes, la información y la comunicación", algo que hacían con él "directamente" y que incluía coordinar sus 'webinar' y sus plataformas digitales.

Maíllo dijo que le veía "bajo sospecha" y "pringado hasta el cuello" por haber hecho informes "de corta y pega" cobrando casi 3.000 euros por folio, lo que podría suponer tener una "sociedad pantalla", instrumental, para "cobrar comisiones".

El expresidente señaló que eran acusaciones incriminatorias y con "intención de zaherir", lo que constituyen "difamaciones", porque quienes tienen que presentar pruebas son quienes acusan, ya que si no se convertiría en una "'probatio diabolica', demostrar la inocencia".

"Y no lo pueden demostrar", añadió Zapatero, retando al PP, tras indicar que le estaban calumniando, lo que no era tolerable, dijo, al no estar investigado judicialmente. EFE

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EFE

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