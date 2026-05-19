Espana agencias

Un foro reunirá en Granada a expertos de la UNESCO para impulsar la cooperación

Guardar
Google icon

Granada, 19 may (EFE).- Granada acogerá del 20 al 23 de mayo el Primer Encuentro Internacional de Cultura y Cooperación, una iniciativa que reunirá a representantes de asociaciones y clubes para la UNESCO, cátedras universitarias, entidades vinculadas y miembros de la sociedad civil procedentes de distintos países.

El evento, que convertirá a la ciudad en un espacio de referencia para el diálogo internacional y la proyección cultural, tendrá como objetivos reforzar la importancia de fortalecer los espacios de cooperación y de trabajo en red desde el ámbito institucional y de la sociedad civil para afrontar retos globales como las desigualdades, la sostenibilidad o la defensa de los derechos humanos.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asociación de Andalucía para la UNESCO, Ángel Bañuelos, ha destacado este martes durante la presentación que la programación ofrece "una propuesta variada y plenamente alineada con los principios y valores de la UNESCO".

Además, ha subrayado su marcada dimensión internacional, con la participación de representantes y especialistas procedentes de países como Bielorrusia, Italia, Portugal, Túnez o Rumanía, entre otros.

PUBLICIDAD

La programación se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de Granada y su entorno e incluirá mesas redondas, conferencias y encuentros centrados en la cultura, la igualdad, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como actividades culturales y visitas patrimoniales.

Entre los actos previstos destaca la inauguración institucional en el Carmen de los Mártires y diversas sesiones de trabajo con representantes internacionales de la Red Civil de la UNESCO y organizaciones sociales.

Durante la presentación, la presidenta de la Asociación Mujeres ODS, Heidi Zahn, ha subrayado el valor de este encuentro como “una oportunidad para generar alianzas internacionales desde la cultura, la igualdad y la cooperación, situando a Granada como punto de encuentro de iniciativas comprometidas con los valores de la UNESCO”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado la vinculación de Granada con la UNESCO a través de Francisco Mayor Zaragoza, que fue director general de la Unesco, rector de la UGR y ministro de Educación durante la Transición.

En el marco de este foro se presentará además la Declaración de Granada por el Trabajo en Red en favor de los Valores y Principios de la UNESCO, un documento que reafirma el compromiso de las organizaciones participantes con la educación, la cultura, la igualdad, la ciencia y la comunicación como pilares para construir sociedades más inclusivas, democráticas y sostenibles. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin de ciclo en el Getafe

Infobae

España regresa al Campeonato Iberoamericano de Atletismo con un equipo de 16 deportistas

Infobae

Lucas Ribeiro seguirá en el Recoletas Valladolid una temporada más

Infobae

Cristina Bucsa cae eliminada ante Zhang en Estrasburgo

Infobae

Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda

Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Pedro Sánchez pide “respetar el buen nombre” de Zapatero

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

ECONOMÍA

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral