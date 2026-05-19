Un foro reunirá en Granada a expertos de la UNESCO para impulsar la cooperación

Granada, 19 may (EFE).- Granada acogerá del 20 al 23 de mayo el Primer Encuentro Internacional de Cultura y Cooperación, una iniciativa que reunirá a representantes de asociaciones y clubes para la UNESCO, cátedras universitarias, entidades vinculadas y miembros de la sociedad civil procedentes de distintos países.

El evento, que convertirá a la ciudad en un espacio de referencia para el diálogo internacional y la proyección cultural, tendrá como objetivos reforzar la importancia de fortalecer los espacios de cooperación y de trabajo en red desde el ámbito institucional y de la sociedad civil para afrontar retos globales como las desigualdades, la sostenibilidad o la defensa de los derechos humanos.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asociación de Andalucía para la UNESCO, Ángel Bañuelos, ha destacado este martes durante la presentación que la programación ofrece "una propuesta variada y plenamente alineada con los principios y valores de la UNESCO".

Además, ha subrayado su marcada dimensión internacional, con la participación de representantes y especialistas procedentes de países como Bielorrusia, Italia, Portugal, Túnez o Rumanía, entre otros.

PUBLICIDAD

La programación se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de Granada y su entorno e incluirá mesas redondas, conferencias y encuentros centrados en la cultura, la igualdad, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como actividades culturales y visitas patrimoniales.

Entre los actos previstos destaca la inauguración institucional en el Carmen de los Mártires y diversas sesiones de trabajo con representantes internacionales de la Red Civil de la UNESCO y organizaciones sociales.

PUBLICIDAD

Durante la presentación, la presidenta de la Asociación Mujeres ODS, Heidi Zahn, ha subrayado el valor de este encuentro como “una oportunidad para generar alianzas internacionales desde la cultura, la igualdad y la cooperación, situando a Granada como punto de encuentro de iniciativas comprometidas con los valores de la UNESCO”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado la vinculación de Granada con la UNESCO a través de Francisco Mayor Zaragoza, que fue director general de la Unesco, rector de la UGR y ministro de Educación durante la Transición.

PUBLICIDAD

En el marco de este foro se presentará además la Declaración de Granada por el Trabajo en Red en favor de los Valores y Principios de la UNESCO, un documento que reafirma el compromiso de las organizaciones participantes con la educación, la cultura, la igualdad, la ciencia y la comunicación como pilares para construir sociedades más inclusivas, democráticas y sostenibles. EFE