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Sumar cuestiona la decisión judicial de imputar a Zapatero por el caso Plus Ultra

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Madrid, 19 may (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho este martes que tienen dudas sobre la decisión de un juzgado de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales derivado del rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

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"No creo que a ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, le pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones", ha dicho Barbero en una rueda de prensa en el Congreso preguntada por esta cuestión.

La portavoz de Sumar ha señalado que les falta mucha información al respecto, pero ha insistido en que tal y como se están "comportando últimamente algunas de sus señorías y la judicatura con algunos supuestos" tienen "dudas acerca de esta imputación".

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Preguntada sobre el efecto que esta imputación pueda tener en el actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, y si se plantean romper con sus socios, ha respondido que lo que tiene que hacer el Gobierno es "seguir gobernando" y tomar medidas, sobre todo en materia de vivienda.

Por su parte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha apostado por esperar para saber si existe realmente corrupción en la imputación del expresidente o si, por el contrario, "está siendo víctima de esta guerra judicial" que está impulsado el PP, según la parlamentaria.

Ha pedido también prudencia y ha indicado que le sorprendería que Zapatero estuviera implicado en un caso de corrupción. EFE

(foto)(video)(audio)

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EFE

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