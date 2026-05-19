Pedri: "Fermín estaba muy jodido, es un palo para todos"

Barcelona, 19 may (EFE).- El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' dijo este martes que la lesión de su compañero Fermín López, que se perderá el Mundial de este verano por una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, es "un palo" para la selección española.

"Ayer estuve con él, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es plato de buen gusto. Que se recupere, que nos va a dar mucho en el futuro. Es un palo para todos. Me llevo muy bien con él, desearía que estuviera con nosotros, pero el fútbol es así de puñetero a veces. Desearle una rápida recuperación", afirmó durante un acto publicitario.

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El centrocampista canario respondió a preguntas de los medios de comunicación en un evento publicitario de Adidas, en la céntrica tienda de la multinacional alemana en el Passeig de Gràcia de Barcelona, para escenificar la ampliación contractual del jugador con la marca deportiva más allá de 2030, que le convertirá en una de sus caras más visibles.

Pedri aseguró que está "contento por el final de temporada y por los dos títulos conseguidos" con el Barcelona, y que ya tiene "ganas de Mundial". "Soñamos todos con esa estrella. Ojalá se pueda dar. Ganar un Mundial no es fácil. Vamos a intentarlo con todo, tenemos un gran equipo", subrayó.

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Preguntado por qué sensación le gustaría tener tras el torneo, no dudó: "Que me pesen los brazos de levantar la copa (ríe). Que nos lo dejamos todo para conseguirlo y no nos vayamos a casa pensando que pudimos hacer algo más".

Asimismo, Pedri señaló que se siente físicamente "al cien por cien", prometió que si España gana el Mundial se teñirá el pelo de blanco y no quiso comentar el posible fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid.

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En clave azulgrana, valoró que la temporada ha sido "buena", si bien admitió que queda "la espina clavada de no haber podido llegar más lejos" en la Liga de Campeones.

Pedri celebró la renovación del entrenador Hansi Flick hasta 2028, con un año más opcional: "Venimos de dos temporadas muy buenas con él, ojalá sigamos así. Nos ha aportado una competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que está yendo bien".

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Y también se pronunció sobre la marcha del delantero Robert Lewandowski: "Se va como una leyenda. Ha marcado una época y un montón de goles. Ha sido un placer jugar con él. Hay que agradecer todo lo que nos ha dado. Vino en un momento complicado y se va ganando títulos. Nos ha enseñado una manera de entrenar y trabajar".

EFE

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