Moreno no quiere que Vox le "regale" el voto pero avisa del error de bloquear su Gobierno

Sevilla, 19 may (EFE).- El presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que no le va a pedir a nadie que "regale el voto" para la estabilidad en Andalucía, pero ha advertido de que sería un error determinante que alguien se plantee bloquear un gobierno amparado en más de 1,7 millones de votos.

En su intervención ante la primera Junta Directiva Regional del PP tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Moreno ha señalado que dicho bloqueo "sería ir contra el sentido común", en una alusión a Vox, que se ha convertido en un partido clave después del que el PP se quedara a dos escaños de la mayoría absoluta en los comicios.

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Ha señalado que los andaluces, de manera mayoritaria, han considerado que el PP es el partido que debe gobernar Andalucía los próximos cuatro años, y que deben saber que la confianza que han otorgado el pasado domingo va a ser "mimada", de forma que "pueden estar tranquilos porque no les vamos a defraudar". EFE

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