El juez del caso Plus Ultra recoge un pago de un investigado a la expareja de Ábalos

Madrid, 19 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama recoge en el auto donde desgrana la investigación por presunto tráfico de influencias en torno a las ayudas públicas a Plus Ultra un pago de 2.000 euros en efectivo de un investigado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos.

El nombre de la expareja del también exdirigente socialista aparece en la resolución en la que el juez ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al situarle como el "núcleo decisor y estratégico" de una presunta red de tráfico de influencias para canalizar las ayudas públicas a la citada aerolínea.

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Calama comienza su auto con las gestiones llevadas a cabo desde 2020 por investigados para que Plus Ultra consiguiese una ayuda pública y la voluntad de establecer para ello contactos "a nivel político", entre otros con Ábalos y Zapatero.

Entre las conversaciones que aporta, el juez incluye una entre dos investigados, el empresario Felipe Baca y un abogado, Palomero, de 31 de diciembre de 2020, en el que el primero le encarga "la "realización de dos pagos" a dos mujeres, una de ellas Jéssica Rodríguez, por 2.000 euros.

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Le remitió para ello la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre de "Jess" con un número español, en referencia a Jéssica Rodríguez, "conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos", añade el juez.

El magistrado apunta además que esta entrega "se dilató en el tiempo debido al temporal Filomena", siendo realizada en enero, si bien no explica en concepto de qué.

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Otro de los aspectos que ha revelado el auto del juez es el apoyo internacional con el que contó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de las pesquisas.

Contó, concretamente, con la ayuda de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia de investigación de los Estados Unidos que puso a disposición de la UDEF la extracción del contenido de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, uno de los investigados e identificado en el auto como accionista de facto de Plus Ultra.

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El juez incluye muchas conversaciones de Rodolfo Reyes para intentar conseguir influencia política para acceder a las ayudas públicas a la aerolínea y fue el que sugirió pedir "ayuda a Zapatero" -a quien se refirió en una ocasión como "pana"- para el tema "'lobby' político". EFE