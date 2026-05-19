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La defensa del hijo del fundador de Mango ve "inconsistente" la "conjetura" del homicidio

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Barcelona 19 may (EFE).- La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango detenido este martes por su presunta vinculación con la muerte de su padre Isak en diciembre de 2024, ve "inconsistente" y "dolorosa" la "conjetura" del homicidio, ya que "estigmatiza a un hombre inocente".

Jonathan Andic, que esta mañana ha sido detenido en su casa por los Mossos d'Esquadra, se encuentra ya en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto una jueza de Martorell (Barcelona), en una causa abierta por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak Andic.

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Portavoces de la familia Andic han apuntado, en un comunicado emitido tras conocer la decisión del juzgado de Martorell, que ahora se abre el momento procesal "oportuno" para demostrar la "absoluta inocencia" de Jonathan.

En el comunicado, la familia traslada unas declaraciones de Cristóbal Martell, el abogado de Jonathan Andic, quien sostiene que "la conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa", ya que "estigmatiza a un hombre inocente".

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"Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia", ha agregado el abogado.

Como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell ha fijado como medidas cautelares una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic y le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir del país y le ordena comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos tras notificársele la decisión de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer los indicios que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

Isak Andic murió en diciembre de 2024, al despeñarse por un camino de montaña en Collbató (Barcelona) durante una excursión, acompañado de su hijo Jonathan. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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