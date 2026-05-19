Gabilondo dice que no quiere defender la corrupción ni actuar en casos judicializados

Madrid, 19 may (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha respondido a los reproches del PP y Vox por su falta de actuación ante casos de corrupción que no tiene "ninguna voluntad de defender o de ser cómplice" y ha recordado que la ley le impide intervenir en asuntos que están siendo investigados en los tribunales.

"No sé si me corresponde a mí entrar ahora en un debate sobre el Gobierno", ha señalado Gabilondo durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el informe de la institución correspondiente a 2025. "Si es un debate sobre el estado de la nación, estoy en un sitio equivocado, yo no soy el presidente del Gobierno", ha añadido.

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Los parlamentarios del PP y Vox le han recriminado que no ha actuado ante el "deterioro institucional" y los casos de corrupción del entorno del Gobierno.

"No tengo ninguna duda ni ninguna voluntad de defender o de ser cómplice o de parecer que lo soy, con algo parecido a la corrupción; de ninguna manera, ni en mi vida personal, no soy ejemplo de nada. Todos ustedes tampoco tienen nada que objetar y yo no tengo nada que objetarles a su vida personal y a su vida política", ha aseverado el defensor.

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Gabilondo ha agradecido a los grupos sus planteamientos y se ha comprometido incluso a valorar en el seno de la institución si el defensor debe o no entrar, pero ha insistido en que en la actuación del defensor del pueblo "la honradez es la mejor política".

"Si se quiere deducir que yo no he dedicado una reflexión a la corrupción y de ahí que yo soy insensible al tema de la corrupción, pues creo que vamos demasiado rápido", ha señalado.

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Gabilondo se ha mostrado dispuesto a hablar sobre otros temas de actualidad, como la huelga de los médicos o la de los trabajadores de 0 a 3 años, pero ha recordado que son asuntos que seguro que estarán recogidos en el informe sobre la actuaciones de 2026: "Venía con la ilusión de hablar sobre el informe de 2025".

El defensor ha dicho que no hay manual de instrucciones sobre cómo debe ser el Defensor, pero ha incidido en que tiene "los límites de la ley": "En los asuntos judiciales no puedo intervenir y me lo echa en cara", ha señalado Gabilondo, quien ha añadido: "Puedo hacer discursos que salen gratis, pero no puedo hacer ninguna recomendación ni ninguna actitud ni ninguna sugerencia ni ninguna propuesta de modificación legal si el asunto está judicializado", ha insistido.

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Para el diputado de Vox Pedro Fernández, "el silencio institucional puede interpretarse como indiferencia", le ha señalado al defensor, al que ha reclamado su opinión sobre "los casos de corrupción política que afectan al gobierno de Sánchez" y una actuación de oficio.

Desde el PP, María Eugenia Carballedo ha lamentado el "deterioro de las instituciones" y su falta de interés ante temas como la corrupción o la huelga de médicos, "que ha incrementado la lista de espera, mientras la ministra de Sanidad ni se inmuta y anda a la gresca con las comunidades y los profesionales sanitarios", ha concluido. EFE

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