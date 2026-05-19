El PSOE, conmocionado por la imputación de Zapatero, asegura que no se dejará avasallar

Madrid, 19 may (EFE).- La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha conmocionado a sus compañeros socialistas que señalan la campaña sin límites que, a su juicio, existe en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez pero adelantan que no se dejarán avasallar.

La dirección nacional del partido ha salido al unísono a defender a Zapatero por una imputación que enmarcan en la frase del expresidente José María Aznar 'el que pueda hacer, que haga' esta vez "llevada a su máxima expresión", según ha manifestado la secretaria de Organización y número 3 del PSOE, Rebeca Torró.

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El portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, quien ha dicho que no se cree que Zapatero sea un corrupto o se haya corrompido, ha reconocido que su imputación por tres delitos en la causa de Plus Ultra afecta anímicamente a los socialistas y supone un "shock para la militancia" pero que aún así no se dejarán "avasallar permanentemente".

"Momentos duros", ha escrito el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, a los miembros de su Ejecutiva en un mensaje en que ha llamado a defender con "orgullo y entereza" el buen nombre de Zapatero "que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

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Fuentes de la dirección socialista muestran su indignación y sorpresa ante la imputación, insisten en que defienden el legado de Zapatero y confían en su inocencia.

No obstante, apuntan a que ahora le corresponde a él dar las explicaciones pertinentes.

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Comparten además que en el partido corre una sensación de "cacería", impulsada por la derecha, que empezó con la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y su hermano y que va dirigida a acabar con el Ejecutivo de Sánchez.

Piden cautela y recuerdan que lo que se conoce es un auto judicial, no una sentencia.

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Por ello advierten de que se está condenando socialmente al expresidente, a quien el juez de la Audiencia Nacional considera presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha admitido haberse quedado "de piedra" al conocer la imputación de Zapatero y ha dicho que confía en que "todo pueda quedar explicado" por su bien, el de su familia "y el buen nombre del PSOE".

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Adrián Barbón, presidente de Asturias y líder de los socialistas en esa comunidad, ha apelado a la presunción de inocencia y ha evitado ir más allá en sus valoraciones porque, ha dicho, desconoce los detalles de los delitos por los que se acusa a Zapatero -organización criminal, tráfico de influencias y falsedad- que él mismo ha negado en un mensaje grabado.

Barbón ha puesto en valor el papel clave que jugó Zapatero en la campaña electoral de 2023 y se ha remitido a lo que dicte la Ejecutiva federal del PSOE sobre este asunto.

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A su vez, el líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares, ha recalcado su confianza en "la total honorabilidad" del exmandatario y ha reivindicado que su Gobierno es el único de la democracia que no ha tenido a ninguno de sus ministros en un proceso judicial.

También el Gobierno ha salido a defender al expresidente. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha valorado hoy su legado y ha confiado en que "la Justicia haga justicia" con su caso y se respete su presunción de inocencia en una investigación que, ha recordado, comenzó con una denuncia de "una organización ultra: Manos Limpias".

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Diana Morant, ministra de Ciencia, ha subrayado a su vez que ella cree en la Justicia "pero también en Zapatero".

Sobre este tema también se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha llamado "imbécil" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por dejar "pruebas" al decir en un mitín de la campaña andaluza, cuando el caso estaba bajo secreto de sumario, que había sospechas sobre Zapatero. Un insulto del que se ha desmarcado en declaraciones públicas el portavoz parlamentario del PSOE Patxi López.EFE

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