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El nuevo Bono Cultural Joven se hace más accesible a jóvenes de entornos desfavorecidos

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Madrid, 19 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el Bono Cultural Joven con dos novedades: hacerlo más accesible a jóvenes de entornos desfavorecidos y ampliar una nueva categoría de gasto y permitir su uso para la compra de instrumentos musicales, material artístico y formación cultural.

En rueda de prensa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha informado de que se han establecido colaboraciones con entidades del tercer sector para que puedan difundir la próxima convocatoria del bono y ayudar a los jóvenes de sectores de población más vulnerable a realizar el trámite de solicitud.

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Este año también podrán ser beneficiarios del bono los solicitantes de asilo o las personas acogidas a protección temporal así como a los jóvenes extranjeros extutelados que se encuentran en trámites de obtener su permiso de residencia.

El Bono Cultural Joven, que nació inicialmente como respuesta al impacto que la pandemia tuvo sobre el sector cultural, seguirá contando (cuatro años después) con una cuantía máxima de 400 euros por beneficiario y estará destinado a quienes cumplan 18 años en el año de la convocatoria.EFE

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EFE

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