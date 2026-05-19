Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango

Barcelona, 19 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, y lo han llevado a declarar ante la jueza de Martorell (Barcelona) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Recatados 26 migrantes en una patera al sur de Cabrera (Baleares)
La Guardia Civil vincula el tiroteo mortal de El Ejido (Almería) a "violencia doméstica"
Cuatro detenidos por robos en Toledo y Madrid, uno de ellos en la milla de oro madrileña
Page cree que un 'superdomingo' electoral sería "una puñalada trapera" al sistema
Supremo anula retribución variable Air Europa por perjudicar pilotos con permiso parental
MÁS NOTICIAS