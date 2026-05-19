Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango

Barcelona, 19 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, y lo han llevado a declarar ante la jueza de Martorell (Barcelona) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024. EFE

Compartir nota: