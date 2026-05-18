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Urtsaun califica como "acto de piratería" el nuevo ataque de Israel a la flotilla de Gaza y promete protección consular

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El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de "acto de piratería" el nuevo asalto de Israel a la flotilla humanitaria que navega en el Mediterráneo con destino a Gaza y ha prometido protección consular a los españoles afectados.

En declaraciones en el Ministerio, durante la presentación del programa 'Cine Vecino', Urtasun ha querido "condenar de forma enérgica el nuevo asalto que se está produciendo en alta mar con la flotilla que se dirige hacia Gaza en misión humanitaria por parte de las fuerzas de Israel".

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"Estamos ante un acto de piratería, contrario al derecho internacional --ha proclamado--. La Convención del Derecho al Mar del año 82 blinda el derecho a la libre navegación de cualquier embarcación que esté navegando a nivel internacional y que las convenciones del derecho humanitario amparan llevar ayuda humanitaria a Gaza".

Además de condenar el ataque, ha exigido a Israel liberar a cualquier persona que pueda ser aprehendida y a los ciudadanos españoles afectados les ha trasladado el apoyo del Gobierno y les ha prometido la protección consular que precisen.

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