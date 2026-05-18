Urtasun califica de "repugnantes" las declaraciones del rapero Kanye West sobre el nazismo

Madrid, 18 may (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado este lunes de "repugnantes" las declaraciones del rapero Kanye West en las que ensalzaba el nazismo, pero ha dicho que no corresponde al Gobierno promover las cancelaciones de ningún evento.

El cantante tiene previsto un concierto en el estadio Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio.

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Cuatro países (Reino Unido, Francia, Suiza y Polonia) han suspendido los conciertos del rapero estadounidense tras publicar el artista imágenes de esvásticas en sus redes sociales y realizar declaraciones de odio y de apología del nazismo.

Urtasun ha insistido que pese al rechazo que le puedan producir estas manifestaciones, no le corresponde promover la cancelación de ningún evento por las opiniones de un artista y en eso, ha dicho, ser consistente con las políticas del Ministerio de Cultura. EFE

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