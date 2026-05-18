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Llega a Formentera una patera con 20 personas

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Ibiza, 18 may (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este lunes a un grupo de 20 personas que han arribado en patera a Formentera.

Los migrantes son de origen subsahariano y han sido localizados a las 8.30 horas en la línea de costa de Punta Sa Cala, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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La intervención ha contado con el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y con Salvamento Marítimo.

La última patera localizada en Baleares se remonta al pasado 23 de abril, cuando de madrugada fueron rescatadas 18 personas de origen magrebí en un bote a ocho millas al sureste de Formentera.

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En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.563 migrantes a bordo de 78 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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EFE

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