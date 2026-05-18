La lucha por la supervivencia, cinco equipos y dos plazas al infierno

Madrid, 18 may (EFE).- La trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports debe resolver este próximo fin de semana la angustiosa lucha por la supervivencia entre cinco equipos, Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante, dos de los cuales acompañarán al Oviedo en el descenso a la división de plata del fútbol español.

Tras su derrota por 2-0 ante el Levante en el Ciutat de Valencia este pasado domingo, el Mallorca que dirige el argentino Martín Demichelis es el que peor lo tiene. Con 39 puntos, tiene uno menos que Girona (40) y tres menos que Elche, Osasuna y Levante (42).

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Este último es el que encara el momento definitivo con mejor dinámica, ya que bajo la batuta del técnico portugués Luis Castro ha reaccionado a tiempo, tanto que ha ganado sus tres últimos encuentros, 3-2 a Osasuna, 2-3 al Celta y al Mallorca.

Mientras, Osasuna ha perdido sus cuatro partidos más recientes (1-2 con Barcelona, 3-2 con el Levante, 1-2 con el Atlético de Madrid y 1-2 con el Espanyol). No gana desde el 26 de abril, al Sevilla por 2-1 con una diana en la prolongación de Alejandro Catena.

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El Elche llega a esta situación fuera de los puestos de descenso gracias a dos victorias en los últimos cinco partidos (1-2 al Oviedo y 1-0 al Getafe este domingo) y a un empate (1-1 con el Alavés); el Girona no ha ganado en sus siete compromisos últimos, en los que tan solo ha sacado tres puntos; y el Mallorca solo ha vencido uno de los seis choques más recientes (al Girona 0-1) y ha empatado con Valencia y Villarreal, con derrotas ante Alavés, Getafe y Levante.

El conjunto balear necesita vencer en Son Moix al Oviedo y luego esperar a que se de una carambola entre los resultados de los demás implicados para conseguir formar una 'liguilla' de equipos igualados a 42 puntos con Osasuna y Elche. El equipo balear tiene la diferencia particular ganada al bloque ilicitano, igualada con el conjunto navarro y perdida con los otros dos. Para ello el cuadro de Alessio Lisci y el de Eder Sarabia deberían caer ante Getafe y Girona y los levantinistas no empatan.

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El Girona de Míchel Sánchez depende de sí mismo y con una victoria contra el Elche en Montilivi le basta para obtener la permanencia, mientras que el equipo franjiverde necesita puntuar y en el caso de perder que lo hagan también Levante y Osasuna o que salga derrotado el equipo levantinista y el Mallorca no gane.

Osasuna, que visitará en el Coliseum a un Getafe que persigue la clasificación europea, precisa puntuar ante los de José Bordalás para no depender de otros resultados. En el caso de derrota se salvaría si el Girona y el Mallorca no ganan o si estos dos equipos vencen pero el Levante pierde.

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El cuadro valenciano, mientras tanto, también seguiría en la máxima categoría si puntúa en La Cartuja ante el Betis y si pierde se salvaría si el Girona no gana, o si el Mallorca vence su partido, o si se da esta combinación: Girona gana, Mallorca no y Osasuna pierde. EFE