La cubana Laura Suárez amplía su vinculación con el Emalsa Gran Canaria hasta 2027

Las Palmas de Gran Canaria, 18 may (EFE).- El CV Emalsa Gran Canaria anunció este lunes la renovación por una temporada más, hasta el año 2027, de la central cubana Laura Suárez, que llegó a la entidad en la campaña 2022/2023 y, desde entonces, "se ha consolidado como una pieza importante dentro del bloque".

Durante su etapa en el Emalsa Gran Canaria, Suárez ha destacado por "su regularidad, su capacidad de trabajo y su aportación en los momentos clave de la competición", resaltó el club en un comunicado.

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La cubana ha formado parte de un periodo especialmente exitoso para la entidad, en el que el equipo logró conquistar en 2024 la Copa de la Reina, la Liga Iberdrola y la Supercopa de España.

La central "ha sido parte activa de estos éxitos, aportando solidez en el centro de la red y contribuyendo al crecimiento competitivo del equipo en las últimas temporadas, en las que el CV Emalsa Gran Canaria ha seguido afianzando su proyecto deportivo".

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La renovación de Laura Suárez llega tras las salidas de Ajack Malual, Blanca Arcos, la boliviana Fernanda Maida, la brasileña Marina Scherer, la opuesta estadounidense Katie Corelli y su compatriota Meg Brown. EFE

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