Robles da por cerrada la misión naval en Chipre con el regreso de la fragata Méndez Núñez

Madrid, 18 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado por cerrada la misión naval de apoyo a la defensa de Chipre tras los ataques de Irán con el regreso a España de la fragata Méndez Núñez, que se encuentra en Ferrol (A Coruña) desde el pasado día 15.

En una comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles ha explicado que el buque español estaba integrado en el grupo naval liderado por el portaviones francés Charles de Gaulle, tras relevar el pasado 7 de abril a la fragata Cristóbal Colón.

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Este barco formaba parte de una operación de la OTAN en el mar Báltico, con el Charles de Gaulle al mando, cuando debido a los acontecimientos en Oriente Medio recibieron la orden de dirigirse al mar Mediterráneo.

Robles ha precisado que tanto la Cristóbal Colón, como luego la Méndez Núñez, participaron en la operación defensiva en Chipre hasta que en los primeros días de mayo el gobierno francés decidió que el portaviones Charles de Gaulle cambiara su objetivo e iniciara su tránsito hacia el Océano Índico, cruzando el canal de Suez, para posicionarse en la zona de Ormuz.

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Es entonces cuando España decide que esa integración ya no tiene sentido porque no cumple los objetivos que había previsto la OTAN, ni tampoco los objetivos de protección de Chipre, y los miembros de la fragata Méndez Núñez inician el regreso a Ferrol, donde llegaron el pasado 15 de mayo, ha señalado Robles.

"Así nos lo trasladó el gobierno francés, que el portaviones Charles de Gaulle se iba hacia Ormuz, y en ese momento se acordó la finalización de la integración de la fragata Méndez Núñez en el grupo de combate, lo cual se realizó el pasado 5 de mayo, ha reiterado.

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A ese final se llegó, según Robles, con el conocimiento y la "oportunas" conversaciones con el gobierno de la República de Chipre, al que se estaba dando protección, y que ha valorado el apoyo que España, junto con otros países, dio a la defensa de su país.

En su intervención, Robles ha dado cuenta de su reciente visita a Ucrania y ha destacado el interés del país que dirige Volodimir Zelenski en "profundizar la cooperación industrial con España" en el "desarrollo conjunto de capacidades, la adaptación de sistemas" en el territorio ucraniano y la "implicación de nuestra industria de defensa en soluciones".

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Robles ha destacado que la "cooperación industrial de España y Ucrania debe convertirse en un elemento estratégico de nuestra relación de futuro", y ha pedido no olvidar al país, en guerra desde que comenzó la invasión rusa en 2022, porque sería olvidar a Europa.

Especial hincapié ha hecho también la ministra en la necesidad de que la Unión Europea "refuerce su autonomía estratégica" para que las Fuerzas Armadas tengan las capacidades necesarias para afrontar un entorno de seguridad "cada vez más complejo, más incierto, más exigente".

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"El vínculo transatlántico con Estados Unidos y Canadá sigue siendo esencial y seguirá siendo fundamental para la seguridad europea, pero Europa tiene también una obligación, que es avanzar en su capacidad de autoprotegerse, de ganar autonomía estratégica y de reforzar su base tecnológica, industrial, de defensa", ha subrayado.

Robles ha incidido en el apoyo de España a todas las misiones que ponga en marcha la ONU, así como a un "europeísmo sólido y decidido, plenamente compatible con la vigencia del vínculo trasatlántico".

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La ministra ha reiterado al postura contraria a la guerra "ilegal" de Estados Unidos contra Irán y ha advertido de que "ningún país, ningún país, lo repito, unilateralmente, puede ser el que decida qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo".

Robles ha asegurado que esa guerra no ha cumplido sus objetivos porque Irán ha incrementado su capacidad de ataque y ha provocado la interrupción del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, cuyo cierre parcial es consecuencia directa de la escalada militar en la región, puesto que antes del conflicto estaba abierto con total normalidad.

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En este sentido, la titular de Defensa ha advertido de que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto a la navegación internacional y ha manifestado el apoyo de España a todas las iniciativas diplomáticas encaminadas a ese fin.

"En esas iniciativas diplomáticas que no acaban de concretarse saben que contarán con España", ha zanjado. EFE

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