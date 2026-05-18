Entidades denunciantes del "caso Vivotecnia" recurrirán la sentencia judicial

Madrid, 18 may (EFE).- Varias de las entidades personadas como acusación popular en el conocido como "caso Vivotecnia" han anunciado este lunes que recurrirán la sentencia que absuelve a los dos trabajadores acusados de maltrato animal.

En un comunicado emitido tras el fallo judicial, el Partido Animalista PACMA y las organizaciones FAADA, AnimaNaturalis y Fundación Contra Maltrato Animal -personadas como acusación popular- han recordado que, pese a la absolución de los acusados, la propia resolución judicial "recoge hechos de extrema gravedad ocurridos en el laboratorio de experimentación animal".

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"La sentencia concluye que no ha quedado acreditado con suficiente certeza que las actuaciones enjuiciadas provocaran lesiones graves o la muerte de los animales, requisito exigido por el Código Penal vigente en el momento de los hechos para imponer condena por maltrato animal", explica el comunicado.

No obstante, PACMA ha puntualizado que "el magistrado sí considera probado que uno de los acusados realizó procedimientos dolorosos sobre varias ratas sin anestesia adecuada", lo que le ha llevado a sentenciar que hubo "un delito leve de maltrato animal".

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Pese a esto, el delito ha quedado sin efectos, ya que el juez ha entendido que dicha infracción había prescrito en 2020, un año después de que se produjeran los hechos.

El comunicado concluye subrayando que el procedimiento judicial se ha prolongado durante más de cinco años y lamenta que, "pese a la gravedad de los hechos recogidos en la sentencia, los acusados hayan resultado absueltos y la empresa haya continuado operando con normalidad durante todo este tiempo".

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Los hechos del "caso Vivotecnia" se remontan al año 2019, cuando se difundió un vídeo en el que se mostraban supuestas prácticas de maltrato animal en el laboratorio de experimentación Vivotecnia en la localidad madrileña de Tres Cantos dedicado a investigación.

Las imágenes grabadas por una trabajadora reflejaban presuntos abusos verbales y físicos hacia varios animales. La difusión del material provocó una fuerte reacción social y concentraciones de colectivos defensores de animales. EFE

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