El PP refuerza su directiva con expertos en encuestas y estrategia electoral

Madrid, 18 may (EFE).- El PP ha anunciado este lunes el refuerzo de su directiva con el fichaje de varios expertos en encuestas y estrategia electoral, después de que Alberto Núñez Feijóo haya afirmado que tras las elecciones andaluzas del domingo arranca la campaña de las generales.

En la Junta Directiva Nacional que se ha celebrado este lunes, Feijóo ha afirmado ante sus barones, miembros de su cúpula y parlamentarios que, tras la victoria de Juanma Moreno en Andalucía, "la campaña para lograr el cambio en España empieza hoy".

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Y es precisamente un mensaje similar el que se ha desplegado en la fachada de la sede del partido de la calle Génova, con una lona gigante que afirma: "El cambio está más cerca".

En un comunicado, el PP ha informado que en la junta se ha aprobado la nueva estructura de la Secretaría General, que incorpora un área de Estrategia y Planificación coordinada por María Martín, exdirectora de comunicación de la consultora experta en encuestas electorales Gad 3.

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A este equipo se incorpora Carlos Poza, especialista en tratamiento de datos y análisis demoscópico, como secretario de Segmentación y Audiencias.

Por otro lado, la vicesecretaría de Coordinación Sectorial, encabezada por la eurodiputada Alma Ezcurra, suma tres nuevos coordinadores de área y una secretaría.

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Estos son el senador por Cataluña Juan Milián, que estará al frente de la Coordinación de Proyecto Nacional; Juan Corro, gerente del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid y profesor asociado de la Universidad de Alcalá, que coordinará el área de Prospectiva.

También Pilar Marcos –periodista, exdiputada y exdirectora de publicaciones de FAES-, que se ocupará de la coordinación de Unidad de Mensaje y Carlos Fernández, asesor del Grupo del EPP en Bruselas y experto en política europea, quien estará al frente de la Secretaría de Programas.

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Habrá cambios también en la vicesecretaría de Regeneración Institucional dirigida por Cuca Gamarra al crearse dos nuevas secretarías en el área de Justicia: la secretaría de Asuntos Constitucionales y la secretaría de Operadores Jurídicos.

Estas estarán dirigidas, respectivamente, por el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Belda Pérez-Pedrero y por Pere Huguet Tous, expresidente del Consell de l’Advocacia, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y actual diputado del PPC en el Parlament.

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En esta junta se ha acordado también la convocatoria del Congreso del PP de Cataluña el 27 de junio y el de Nuevas Generaciones el 11 de julio, mientras que se ha ratificado la convocatoria del Congreso del PP de Baleares el próximo sábado 23 de mayo. EFE