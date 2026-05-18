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Histórico pleno de victorias en casa del Barça

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Barcelona, 18 may (EFE).- Con la victoria del Barcelona ante el Betis (3-1) en el último partido en casa de LaLiga de los de Hansi Flick, los azulgranas han batido el récord histórico de triunfos como locales en LaLiga al sumar 19 victorias en otros tantos partidos.

Esos números no se habían registrado hasta ahora en un campeonato con 20 equipos y se da la circunstancia de que el Barça los ha conseguido alternando sus partidos en casa en tres estadios diferentes: el Estadio Olímpico Lluís Companys, el Johan Cruyff y el Spotify Camp Nou.

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Hasta ahora, el último equipo que había conseguido esos registros fue el Real Madrid de "La Quinta del Buitre", aunque en un campeonato con 18 equipos, cuando consiguió diecisiete victorias en los diecisiete partidos en el Bernabéu en la campaña 1985-86.

Los 57 puntos conseguidos en casa son los mismos que ha obtenido el Real Betis, el último de los clasificados para la Liga de Campeones del curso próximo, en toda la temporada. Los números del Barça de Flick han sido estratosféricos porque en esas 19 victorias ha anotado 57 goles y ha encajado 10.

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Por lo que respecta al Barcelona hacía 66 años que no conseguía la totalidad de los puntos de los partidos en casa. Fue con el mítico Helenio Herrera (HH) en el banquillo, que consiguió las 15 victorias seguidas en casa en dos cursos consecutivos (58-59 y 59-60).

Anteriormente con Fernando Daucik al frente del equipo (52-53), el Barça también había firmado un pleno de victorias en casa, al igual que en la campaña 1948-49 con el uruguayo Enrique Fernández como técnico, en este caso en una Liga con 14 equipos.

No hace tanto, el Barça ya estuvo cerca de conseguir el pleno de victorias en casa. Con Ernesto Valverde (2016-17), el equipo azulgrana consiguió 16 victorias y cedió tres empates.

En las grandes Ligas europeas, conseguir el 100% de victorias en casa no es algo habitual. Según datos facilitados por el club azulgrana, solo tres equipos lo han conseguido en toda la historia.

Es el caso del Saint-Étienne francés en la temporada 1974-75 (Liga de 20 equipos), el Sunderland inglés en la temporada 1991-92 (14 equipos) y el Juventus italiano en la temporada 2013-14 (Liga de 20 equipos), mientras que en la Bundesliga alemana nunca ha sucedido. EFE

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