Feijóo reivindica su liderazgo en el PP frente al de Sánchez: "Aquí no hay un puto amo"

Madrid, 18 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes su liderazgo en el PP frente al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el PSOE, al señalar que en Génova "no hay un puto amo, soy -ha dicho- un servidor".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP en la que no ha citado expresamente a Sánchez ni tampoco al líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que su partido no es "una suma de enfados" sino una mayoría de "esperanza", y ha añadido que el PP tampoco es una "organización de culto al líder de turno".

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Ha asegurado que al frente de Génova hay un presidente que se dedica a trabajar y a servir a los demás y ha recordado que así lo ha hecho poniéndose a disposición de su partido ante los comicios en Extremadura, Aragón, Castilla y León y en Andalucía.

El presidente del PP ha remarcado que ha estado donde ha hecho falta "para servir" a los líderes regionales con su "propio criterio", del mismo modo que lo está para "trabajar y para servir a todos los españoles" y para "liderar" el cambio en España. EFE

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