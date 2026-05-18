El PSOE andaluz destaca que ha conseguido "quitar la mayoría absoluta a Moreno" este 17M

Sevilla, 18 may (EFE).- El director de campaña del PSOE de Andalucía, Fernando López Gil, ha señalado que su formación ha conseguido "quitar la mayoría absoluta a Juanma Moreno" en los comicios de este pasado domingo gracias a un aumento de la participación.

López Gil, que ha comparecido ante los medios tras la reunión del Comité Ejecutivo Regional (CER) del partido ha insistido en que el resultado que el PSOE ha cosechado en las elecciones -28 escaños, la cifra más baja de su formación en la comunidad- es "malo", pero su campaña, ha insistido, ha conseguido cambiar el escenario político.

PUBLICIDAD

"El objetivo del PSOE era la movilización del electorado y ese aumento de la participación ha conseguido el primer logro, quitarle la mayoría absoluta al PP" de Juanma Moreno, ha señalado López Gil, quien ha subrayado que esta cuestión es "fundamental y se ha conseguido".

El director de campaña del PSOE en estas elecciones también ha señalado que la estrategia de su formación pasaba igualmente porque "se hablara de lo importante", que es para ellos la sanidad y eso también lo cuentan como "conseguido".

PUBLICIDAD

López Gil ha cargado contra la estrategia del PP en estos comicios, que ha tachado de "sucia" y "destructiva" y ha acusado a los populares de "destrozar la imagen de los candidatos del PSOE".

Sobre el resultado electoral, el PSOE andaluz ha dicho que el escenario ahora es "completamente diferente" al que había antes de las elecciones, puesto que "el bloque de la derecha ha bajado, es más débil y tenemos un bloque de la izquierda es más fuerte hoy".

PUBLICIDAD

El socialista ha destacado, a preguntas de los periodistas, que su partido tenía unas encuestas "bastante peores" sobre el resultado de estas elecciones y finalmente ha conseguido remontarlas con la pérdida de dos escaños sobre los 30 que tenían en la legislatura pasada.

Los socialistas han puesto el foco ahora en "quién o quiénes" van a gobernar en Andalucía, en referencia al PP, que se ha hecho con 53 escaños, pero no tiene mayoría absoluta, y Vox, que ha subido un escaño hasta los 15 y puede ser llave de un Ejecutivo nuevo.

PUBLICIDAD

Para López Gil, si hay pacto entre ambas formaciones, alguna de las dos "va a tener que desmentirse y traicionar a su electorado" puesto que el PP indicó que gobernarían en solitario y sin Vox y esta formación ha señalado que quiere entrar en el Ejecutivo e imponer su "prioridad nacional". EFE