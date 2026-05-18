El presidente de Melilla cree que Sánchez "no es demócrata" al no convocar elecciones

Melilla, 18 may (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque elecciones generales tras sumar el PSOE una nueva derrota en los comicios andaluces, esta vez “por goleada”, y considera que con su negativa a hacerlo “está demostrando que no es demócrata”.

En rueda de prensa, Imbroda (PP) ha acusado a Sánchez de “aferrarse al sillón a costa de pagar facturas a costa de todos los españoles, económica y políticamente”, hasta el punto de insinuar que los pasos que ha seguido el presidente del Gobierno “son cuasi delictivos contra el pueblo español”.

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“No digo que sea delictivo, pero habrá que verlo”, ha puntualizado.

A su juicio, Sánchez debe convocar elecciones “y que el pueblo español hable” en las urnas tras sumar una nueva derrota en unos comicios autonómicos, “esta ya por goleada máxima” y, además, en el que ha sido “un feudo socialista durante 40 años”.

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Cree que no convoca elecciones generales “porque sabe que las va a perder y eso dice mucho de lo antidemócrata que es”, y ha advertido de que, si no lo hace, continuará “una lenta agonía democrática en España”, sin presupuestos generales y “vendiéndose al mejor postor para que le dé una migaja de días en la Moncloa”, cediendo al “chantaje” de los partidos separatistas.

“Esto ningún líder mundial lo aguantaría”, según Imbroda, EFE

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