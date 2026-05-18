Exteriores confirma retenidos entre los 45 españoles que viajen en la flotilla a Gaza

Madrid, 18 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que unos 45 españoles viajan a bordo de la flotilla con destino a Gaza interceptada este lunes por Israel en aguas cerca de Chipre y entre uno y doce habrían sido retenidos por las autoridades israelíes.

Además, el ministro ha asegurado que esta mañana ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para trasladarle "una protesta formal y enérgica" por esta nueva operación, que supone "una nueva violación del derecho internacional".

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Albares ha dado cuenta de estos detalles en una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, tras reunirse con él en el ministerio, y ha explicado que esta flotilla estaría integrada por 54 embarcaciones, con unos 500 tripulantes, de los que unos 45 serían españoles, aunque no está "totalmente verificado".EFE