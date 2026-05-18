El empleo turístico crece un 5,3 % hasta marzo, pero el de las agencias cae más del 15 %

Madrid, 18 may (EFE).- El empleo turístico se situó en 2,93 millones de trabajadores al finalizar el primer trimestre de 2026, lo que supuso un aumento del 5,3 % respecto al mismo periodo del año pasado, pese al desplome del 15,4 % registrado por las agencias de viajes.

Según los datos publicados este lunes por Turespaña, el sector turístico en general cerró este periodo con 146.631 trabajadores más que un año atrás, gracias al "crecimiento del empleo indefinido y la reducción de la temporalidad", lo que permitió que los trabajadores del turismo representen ya el 13,2 % del empleo total de la economía española.

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Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 11,3 %, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Las principales actividades turísticas registraron crecimientos, excepto el citado bajón de las agencias de viajes. Así, en hostelería el empleo creció un 4,2 %, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (7,9 %), como de los servicios de comidas y bebidas (3,1 %).

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Los trabajadores asalariados del sector siguieron aumentando, por vigésimo trimestre consecutivo, y se situaron en 2,48 millones después de aumentar casi un 7 % frente al mismo periodo de 2025, añaden los datos de Turespaña.

Dentro de estos trabajadores por cuenta ajena, los empleados de empresas de transporte de viajeros aumentaron un 7,1 %; los de hostelería, un 5,3 % y los de "otras actividades turísticas" crecieron un 12,5 %, aunque en esta categoría destacó la caída del 14 % registrada por las agencias de viajes.

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Los asalariados con contrato indefinido representaron el 86,3 % de esa categoría tras crecer un 8,2 % interanual, lo que supone la decimonovena subida consecutiva, mientras que los asalariados con contrato temporal cayeron un 0,8 %.

En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 13,7 %, 1,1 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior, más baja que la del total de la economía española, que se situó en el 14,8 %.

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Por su parte, los autónomos con empleos relacionados con el turismo se situaron en 446.390, casi un 3 % menos que el año anterior, con bajadas en hostelería (-1,5 %); transporte de viajeros (-8,8 %), y otras actividades turísticas (-2,3 %).

En cuanto a la distribución territorial, la cifra de ocupados aumentó en catorce comunidades autónomas, entre las que se encuentran Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, y descendió en el resto, entre ellas Cataluña.

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El mayor crecimiento del trimestre se registró en el País Vasco, con un 15,8 %, seguido de la Comunidad Valenciana (14,5 %) y Andalucía (13,9 %). Por el contrario, en Cataluña, los ocupados del sector turístico se desplomaron un 7,1 %. EFE