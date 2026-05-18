Espana agencias

Condenan a dos bomberos a indemnizar a la familia de un compañero fallecido durante una actuación en 2021

Guardar
Google icon
Imagen UX65E3ZUJZCIFMYMI3FC44IPYQ

La jueza de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha condenado a dos efectivos del cuerpo de Bombers de la Generalitat como autores responsables de un delito de homicidio por imprudencia menos grave por la muerte de un bombero (J.L.) en junio de 2021 durante un servicio en un taller de coches, por lo que deberán indemnizar con 4.500 y 5.400 euros cada uno a la familia del fallecido.

Así lo recoge la sentencia de conformidad consultada por Europa Press, en la que se detalla que el incendio ocurrió al mediodía del 17 de junio de 2021 en el interior de una nave industrial, donde acudieron los bomberos, entre ellos el que acabó muriendo, todos ellos bajo el mando del cabo M.F.C., que hacia las 14.15 horas ordenó a cuatro agentes que entraran en el lugar para localizar el foco del fuego y proceder a su extinción.

PUBLICIDAD

Durante la intervención en la nave, la jueza considera que no se produjo una colocación del sistema de control para monitorizar el tiempo que los bomberos permanecen dentro de una zona en la que hay un foco activo y mucho humo, por lo que se obvió que el bombero fallecido permanecía dentro de la nave.

A pesar de que posteriormente otros efectivos entraron y localizaron el incendio y otros más lograron extinguirlo, no fue hasta las 15.15 horas cuando hallaron el cuerpo sin vida.

PUBLICIDAD

CAYÓ DESVANECIDO

Dentro de la nave, el acusado I.B.B (compañero de binomio del fallecido) pidió intercambiarse la posición con su compañero, y por causas que se desconocen, no se aferró a la manguera y debido a la falta absoluta de visibilidad, perdió la posición de sus compañeros y la referencia de su posición espacial.

En vista de las altísimas temperaturas, la falta absoluta de visibilidad y que el incendio no había sido localizado, el acusado M.F. (caporal jefe de la intervención) dio orden "de viva voz" a los bomberos de dar la vuelta para salir, ocupando todos ellos, a excepción de J.L., la misma posición, pero en orden inverso dirección salida.

Así, J.L., que se había soltado de la manguera, se quedó solo en la parte del altillo de la nave sin poder recuperar la posición de sus compañeros y perdió toda referencia del lugar, y aunque intentó salir por sus propios medios, cayó desvanecido por las altísimas temperaturas y el agotamiento de las reservas de aire del equipo.

La magistrada considera que el cambio de posición que solicitó uno de los acusados implicaba soltar la manguera momentáneamente por lo que "incumplió gravemente la norma de seguridad y cuidado dado el gravísimo peligro que corrían".

En cuanto al otro acusado, jefe de intervención en ese momento, a sabiendas de que cuatro efectivos habían entrado en la nave en condiciones extremas incompatibles con la vida y a pesar de que el mismo entró y permaneció junto con ellos hasta que dio orden de salir, no se cercioró de que todos los bomberos a los que había dado la orden de entrar en la nave habían salido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas

Infobae

Boca Juniors y Cruzeiro chocan en la Bombonera en un partido definitorio para el grupo D

Infobae

Vox avisa a Moreno del riesgo de "marcarse un Guardiola" al decir que quiere gobernar solo

Infobae

UGT rechaza el ERE de Nissan y exige un plan de futuro para sus centros de España

Infobae

El PSOE promete "vigilar" los pactos del PP con Vox y rechaza abstenerse en Andalucía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

DEPORTES

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas