Shai Gilgeous Alexander recibirá este domingo su segundo MVP consecutivo

Chicago (EE.UU.), 17 may (EFE).- Shai Gilgeous Alexander, líder de los Oklahoma City Thunder, recibirá este domingo el premio MVP al jugador más valioso de la NBA por segundo año consecutivo, según adelanta la cadena ESPN.

Gilgeous Alexander, que también fue MVP de las Finales de 2025 ganadas por los Thunder a los Indiana Pacers, promedia 31,1 puntos, 4,3 rebotes y 6,6 asistencias esta temporada.

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El canadiense, de 27 años, recibirá oficialmente el MVP de la temporada regular 2025-2026 esta noche, antes del séptimo partido de las semifinales del Este entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers.

El último jugador capaz de encadenar dos premios MVP de forma consecutiva fue el serbio Nikola Jokic, en los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

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Los Thunder ya están clasificados para las finales del Oeste, tras arrollar 4-0 tanto a los Phoenix Suns como a Los Ángeles Lakers en la primera y segunda ronda, respectivamente. EFE