Hidalgo: "Tenemos que seguir sufriendo hasta el final"

A Coruña, 17 may (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, reconoció que su equipo ha dado un paso de gigante hacia el ascenso directo con su remontada ante el Andorra (2-1), pero avisó de la importancia de “seguir sufriendo” hasta certificar ese ansiado regreso a la máxima categoría.

“Tenemos que seguir gestionando la cabeza de todo el mundo. Tenemos una cantidad de puntos enorme y estamos haciendo un trabajo brutal, pero tenemos que seguir insistiendo y sufriendo hasta el final. Se puede sufrir de manera bonita y estamos en ello. Sufrir no siempre tiene que ser algo negativo”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico blanquiazul eludió calificar como una final el choque del próximo fin de semana contra el Valladolid en Zorrilla, donde su equipo celebrará su ascenso en caso de victoria.

“El partido de Valladolid lo vamos a tomar como uno más contra un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas porque juega delante de su afición. La cantidad de puntos que llevamos nos da la posibilidad de conseguir el objetivo, así que tranquilidad y a preparar el partido de la mejor manera”, incidió.

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Hidalgo explicó que el partido de ida ante el Andorra le “enseñó” el camino a la victoria ante el único equipo de la categoría al que todavía no habían hecho gol.

“Sabíamos el partido que teníamos que hacer. La ida nos enseñó que yendo tan alto nos podían generar muchísimo, sobre todo al espacio, y más por el pico de forma en el que venían. La sensación era que nos estaba costando igualar y luego ellos se han encontrado con ese gol. Hemos cambiado un poco la presión, hemos recogido un poco a Bil y hemos hecho saltar un poco más a Luismi y, a partir de ahí, sí hemos podido igualar un poco más porque eso nos ha dado más presencia”, manifestó. EFE

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