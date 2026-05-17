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1-0. Calvert-Lewin frena el billete europeo del Brighton

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Londres, 17 may (EFE).- El Brighton & Hove Albion no aprovechó la oportunidad de asegurar su billete europeo tras caer ante el Leeds United por un gol de Dominic Calvert-Lewin, en el tiempo añadido de la segunda parte.

El delantero inglés sacó partido de una mala entrega de Jan Paul van Hecke a su portero para dar la victoria a los suyos, que ya consiguieron el objetivo de la salvación hace dos jornadas, y evitar la clasificación a Europa del Brighton, que todavía dependen de sí mismos.

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Las 'Gaviotas', que solo se han clasificado a competiciones europeas en una ocasión, ocupan la séptima posición, que da acceso a la Liga Europa, y cuentan con una diferencia de un punto sobre el Brentford, que se clasificaría a Liga Conferencia, y a dos del Sunderland, que es noveno.

Los de Fabian Hurzeler merecieron más, pero no estuvieron acertados de cara a puerta y no consiguieron materializar ninguna de las múltiples ocasiones que tuvieron.

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Danny Welbeck y Jack Hinshelwood contaron con las mejores ocasiones sin éxito, al igual que Diego Gómez, que volvió después de la lesión que sufrió ante el Tottenham Hotspur el pasado 18 de abril y que no encontró el gol.

El falto de acierto de cara al gol lo pagaron caro ya que en las últimas jugadas del encuentro y en el único tiro a puerta del Leeds United, Calvert-Lewin sumó su catorce tanto y regaló la victoria a su afición.

A pesar del pinchazo, el Brighton tiene en su mano clasificarse a Europa si vence en la última jornada ante el Manchester United, que no se juega nada al tener ya asegurado el pase a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Por su parte, el Leeds aciende a la decimotercera posición y se despedirá de la Premier League visitando al West Ham United, inmerso en la pelea por no descender. EFE

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