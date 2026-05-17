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La participación alcanza el 52% en Andalucía a las 18 horas, 7,5 puntos más que en 2022

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La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 52,08% en Andalucía hasta las 18.00 horas, lo que supone un 7,5 puntos más que en los comicios celebrados en junio de 2022, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 91,6% de las mesas.

La provincia de Córdoba, con el 55,09%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 18.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 47,91%.

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