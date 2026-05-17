Pellegrini: "La entrada de Isco cambió al equipo"

Barcelona, 17 may (EFE).- El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que la entrada de Francisco 'Isco' Alarcón al descanso "cambió" a su equipo, que aún así cayó derrotado este domingo en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

"Fue un partido con dos facetas distintas. Un primer tiempo de poca posesión de balón, en que ellos pudieron abrir marcar en un tiro libre e hicieron un mejor partido. Y en el segundo tiempo la entrada de Isco cambió al equipo, tomamos la posesión, tuvimos llegadas y estuvimos desafortunados en sus goles. Desgraciadamente, el marcador se nos fue en contra", ha resumido el preparador chileno.

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Preguntado por el rendimiento del colombiano Nelson Deossa, Pellegrini ha admitido que este ha sido "un año bastante especial" para él, tanto por "la lesión bastante larga" tras la que "le costó retomar los entrenamientos", como por ser su primera temporada en Europa.

"Es un jugador de muchas condiciones. En la medida se vaya adaptando, nos va a aportar mucho", ha añadido.

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Por último, el preparador chileno ha felicitado por su carrera al delantero del Barcelona Robert Lewandowski, que este domingo ha sido homenajeado en su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona.

"Ha tenido una trayectoria brillante, es un jugador de altísimo nivel, en Barcelona lo ha demostrado todos estos años con sus goles. Me alegro por él de que haya tenido esta gran despedida, lo merecía ampliamente por su carrera y lo que ha hecho en Barcelona", ha concluido. EFE

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