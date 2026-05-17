Espana agencias

Pellegrini: "La entrada de Isco cambió al equipo"

Guardar
Google icon

Barcelona, 17 may (EFE).- El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que la entrada de Francisco 'Isco' Alarcón al descanso "cambió" a su equipo, que aún así cayó derrotado este domingo en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

"Fue un partido con dos facetas distintas. Un primer tiempo de poca posesión de balón, en que ellos pudieron abrir marcar en un tiro libre e hicieron un mejor partido. Y en el segundo tiempo la entrada de Isco cambió al equipo, tomamos la posesión, tuvimos llegadas y estuvimos desafortunados en sus goles. Desgraciadamente, el marcador se nos fue en contra", ha resumido el preparador chileno.

PUBLICIDAD

Preguntado por el rendimiento del colombiano Nelson Deossa, Pellegrini ha admitido que este ha sido "un año bastante especial" para él, tanto por "la lesión bastante larga" tras la que "le costó retomar los entrenamientos", como por ser su primera temporada en Europa.

"Es un jugador de muchas condiciones. En la medida se vaya adaptando, nos va a aportar mucho", ha añadido.

PUBLICIDAD

Por último, el preparador chileno ha felicitado por su carrera al delantero del Barcelona Robert Lewandowski, que este domingo ha sido homenajeado en su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona.

"Ha tenido una trayectoria brillante, es un jugador de altísimo nivel, en Barcelona lo ha demostrado todos estos años con sus goles. Me alegro por él de que haya tenido esta gran despedida, lo merecía ampliamente por su carrera y lo que ha hecho en Barcelona", ha concluido. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irene Montero avisa que la izquierda tiene "mucho trabajo por hacer" tras el resultado andaluz

Irene Montero avisa que la izquierda tiene "mucho trabajo por hacer" tras el resultado andaluz

Los barones del PP felicitan a Moreno y su apuesta por la "moderación" en la campaña

Infobae

Torres admite que el resultado del PSOE "no es el esperado", pero cree que la derecha "pierde fuerza" en Andalucía

Torres admite que el resultado del PSOE "no es el esperado", pero cree que la derecha "pierde fuerza" en Andalucía

Flick: "Lewandowski no solo es un jugador de primera clase, sino también una gran persona"

Infobae

Maíllo: Por Andalucía no cumple sus expectativas de crecimiento ni de echar al PP"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

Adelante Andalucía cuadruplica sus escaños en las elecciones: la subida del partido le arrebata la mayoría absoluta a Juanma Moreno y reconfigura la izquierda en el sur

Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta en Andalucía y no consigue evitar el “lío” de gobernar con Vox: “No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente”

Por Andalucía se queda igual que en 2022 y Maíllo admite la decepción: “El resultado no cumple con nuestra expectativa de echar a Moreno Bonilla”

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”