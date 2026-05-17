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El rey Juan Carlos disfruta en Sanxenxo (Pontevedra) de un nuevo éxito del 'Bribon'

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Sanxenxo (Pontevedra), 17 may (EFE).- El rey Juan Carlos ha disfrutado este domingo del triunfo de su equipo, el ‘Bribon’, en la 3ª serie del Trofeo Xacobeo de la Liga Nacional de la clase 6 metros.

El padre de Felipe VI, acompañado de su nieta Victoria Federica y su novio, Jorge Navalpotro, han seguido la última jornada de la competición a bordo de la embarcación de apoyo del barco del Náutico de Sanxenxo, que en esta ocasión contó con el cántabro Jane Abascal (oro olímpico en Moscú 1980) a la caña.

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La que no se ha subido a un barco y ha preferido seguir la regata desde tierra ha sido Simoneta Gómez-Acebo, quien estos días se ha desplazado a Sanxenxo para arropar a su tío.

Las infantas Cristina y Elena de Borbón también han estado en la localidad pontevedresa junto a su padre, que esta tarde tiene previsto coger un vuelo con destino a Cascais (Portugal).

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A nivel deportivo, el ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella ha sido nuevamente el principal rival del ‘Bribon’, que sigue preparando el Campeonato de Europa, que se disputará a mediados de julio en el lago Lemán (Suiza), y donde defenderá el título conquistado en 2024 en Sanxenxo.

En la clase J/80, el coruñés ‘Moura’, patroneado por Xoan Bermúdez de Castro y vencedor de la primera serie disputada en el mes de marzo, mantuvo un intenso duelo con el ‘Meltemi’, vencedor de la segunda serie celebrada en abril. EFE

dmg/am/jlp

(foto) (vídeo)

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EFE

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