Nueva bandera roja por una triple caída en la primera curva

Redacción deportes, 17 may (EFE).- La Dirección de Carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP ha tenido que volver a mostrar bandera roja nada más darse la segunda salida por una triple caída en la curva uno del trazado de Barcelona-Cataluña.
En el accidente se han visto involucrados el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), al parecer el peor parado en la misma, y los italianos Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y Luca Marini (Honda RC 213 V). EFE
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