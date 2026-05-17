“Skytree”, mejor millero de 2025, deja entrever que puede ser mejor en 2026

Madrid, 17 may (EFE).- “Skytree”, el mejor caballo en torno a la milla de 2025, temporada que culminó con su triunfo en el Gran Premio Antonio Blasco, reapareció este domingo en el Hipódromo de La Zarzuela con una convincente victoria en el Nertal, antesala de la cita estelar de la primavera de Madrid para los especialistas en 1.600 metros y con el portugués Ricardo Sousa como su jockey.

El representante de la cuadra San José, que entrena Álvaro Soto, era el único de los ocho participantes que no había competido aún en 2026. Se dejó guiar por el puntero “Faith Rose” y llegó muy entero a la recta final, donde sobrepasó al líder para afrontar en solitario los últimos cuatrocientos metros de carrera.

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Su dominio fue claro y su jinete se limitó a acompañarle, mientras por detrás “Gimme Love” y “Vamos Niño” dejaban sendos remates para terminar segundo y tercero en este orden. 15.000 euros recompensan al propietario del caballo ganador, Arturo San José.

El hijo de “Lawman” y “Feel Alive” llegaba a la cita con un 46 como valor oficial, asignado por el Jockey Club Español, organismo regulador de las carreras de caballos, el máximo hoy en el turf nacional junto a “Sirjan” y “Tacarib Bay”.

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Los restantes vencedores de esta decimocuarta reunión de primavera han sido “Rubiel”, con el checo Václav Janácek en la montura; “Ipintza” (Pablo Laborde), “Going Commando” (Sousa) y “Flight Leader” (Diego Sarabia).

Las mantillas que conforman el boleto de la Quíntuple Plus son: 3 – 6 – 2 – 5 – 2 – 4.

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Para la Lototurf, el caballo vencedor es el número 5. EFE

fg/sab

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