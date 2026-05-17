Gudelj: "Nos daban por muertos, pero estamos salvados"

Sevilla, 17 may (EFE).- El capitán del Sevilla, el serbio Nemanja Gudelj, se congratuló por la permanencia amarrada por su equipo en el penúltimo partido de LaLiga EA Sports, a pesar de la derrota por 0-1 ante el Real Madrid, y afirmó que, al final, "todo ha salido bien" y están "salvados", aunque hace poco se les "daba por muertos" en jornadas anteriores.

Gudelj, que conoció al comparecer a pie de césped que habían logrado la permanencia por la victoria del Levante sobre el Mallorca (2-0) y la derrota del Girona en el campo del Atlético de Madrid (1-0), destacó en DAZN la racha de tres triunfos seguidos que el conjunto sevillista logró antes de perder este domingo con el Real Madrid, lo que les ha permitido salvar la categoría.

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"Tras la derrota en Pamplona (2-1, hace cuatro jornadas) nos daban por muertos y hemos hecho una racha increíble. Lo hemos sacado. La gente nunca se rinde; hemos demostrado qué significa luchar por este escudo”, aseveró el centrocampista internacional serbio.

Sobre el encuentro ante el Real Madrid, consideró que han "merecido más, pero a veces no depende de uno", además de opinar que el gol del triunfo madridista, marcado por el brasileño Vinícius, ha llegado en "una decisión muy dudosa" del árbitro, al considerar que pudo haber una falta previa del francés Kylian Mbappé sobre su compañero José Ángel Carmona.

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"Dije que un club como el Sevilla no podía descender. Esta afición gana partidos importantes, sabía que estaría con nosotros. Los jugadores lo sentimos. No hay una mejor afición en el mundo", recalcó Gudelj. EFE

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