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El nepalí Kami Rita escala el Everest por trigésima segunda vez, batiendo su propio récord

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Katmandú, 28 may (EFE).- El guía de escalada nepalí Kami Rita Sherpa logró este domingo alcanzar por trigésima segunda vez la cumbre del monte Everest, la montaña más alta del planeta, batiendo así su propio récord y afianzándose como la persona con mayor cantidad de ascensos.

Kami Rita, de 56 años, alcanzó la cima del Everest (8.848,86 metros) alrededor de las 10:12 horas de este domingo (04:27 GMT), explicó a EFE el portavoz del Departamento de Turismo, Himal Gautam.

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“Después del exitoso trigésimo segundo ascenso, Kami Rita y su equipo están descendiendo ahora hacia el campamento base”, señaló Gautam.

Kami Rita era el guía principal de una expedición operada por la compañía 14 Peaks Expedition, según informó el departamento.

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El guía nació en la región de Khumbu, el corazón de la comunidad sherpa que durante mucho tiempo ha impulsado las expediciones al Himalaya.

Su carrera en el montañismo comenzó en 1992, cuando se unió como portador a una expedición al Everest.

Realizó su primera ascensión exitosa el 13 de mayo de 1994, a los 24 años. Desde entonces, ha escalado el Everest casi anualmente, logrando seis ascensiones dobles (dos en una sola temporada).

La última ascensión al Everest de Kami Rita había tenido lugar el 27 de mayo de 2025.

A lo largo de las últimas tres décadas, se ha convertido en uno de los guías de gran altitud con más experiencia en la montaña, construyendo una carrera estrechamente vinculada a las expediciones comerciales al Himalaya

Este año, Nepal emitió permisos de escalada al Everest a 494 personas, la cifra más alta registrada, tras las restricciones impuestas a las expediciones desde la vertiente china del Everest. EFE

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EFE

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