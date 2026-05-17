Eddahchouri, sobre su gol: "He pagado todo el apoyo del deportivismo"

A Coruña, 17 may (EFE).- El neerlandés Zakaria Eddahchouri, autor del gol de la victoria del Deportivo ante el Andorra (2-1), dijo que está “muy contento” porque con su tanto deja a su equipo “a un pasito” del ansiado ascenso a Primera División.

“Estoy muy contento por ayudar al equipo a sumar estos tres puntos. Sentí algo muy bonito al marcar el gol, creo que he pagado todo el apoyo del deportivismo con un gol. Estoy muy alegre, muy contento, porque es una victoria importante”, indicó a los periodistas tras el encuentro.

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El delantero, que marcó pocos minutos después de saltar al terreno de juego por su compañero Altimira, destacó el rendimiento que cada jornada están dando los jugadores que salen desde el banquillo.

“Creo que tenemos un gran equipo y se está viendo. Personalmente, cuando salgo desde el banquillo solo pienso en ayudar. Estamos a falta de dos finales y siempre intento hacer bien mi trabajo, ayudar a mis compañeros y al Deportivo”, incidió.

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Finalmente, pidió no celebrar el ascenso antes de conseguirlo porque todavía necesitan un triunfo o un pinchazo de sus perseguidores para conseguirlo.

“Vamos poco a poco. Este ha sido un buen partido, pero ahora tenemos otro importante en Valladolid. Vamos poco a poco”, sentenció.

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EFE

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dmg/ism