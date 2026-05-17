1-3. El Sunderland sueña con Europa y el Everton se despide

Londres, 17 may (EFE).- El Everton no aprovechó los pinchazos del Brentford y el Brighton & Hove Albion y perdió una oportunidad de oro de meterse en Europa derrotado por el Sunderland, que ahora sueña con estar en la Conference League.

Los 'Toffees', que podían haber escalado hasta el octavo puesto con un triunfo y ponerse en la pole de la Conference League, fueron remontados por el Sunderland, que estira sus opciones europeas y llegará a la última jornada vivo.

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Los 'Black Cats' se vieron por delante justo antes del descanso, cuando un disparo de Merlin Rohl desde fuera del área tocó en un defensa del Sunderland y se envenenó, pero le dieron la vuelta en la segunda parte.

Primero Brian Brobbey definió ante Jordan Pickford una gran jugada colectiva del equipo de Regis Le Bris y más tarde, en la recta final de encuentro, el portero del Everton no pudo sacar un disparo desde el punto de penalti de Enzo Le Fee.

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En el tiempo de descuento, el Sunderland sentenció por medio de Wilson Isidor y estira hasta la última jornada lo que hasta hace nada era unas opciones remotas de estar en Europa.

Los empates de Brentford y Brighton permiten soñar con una clasificación a Europa a los 'Black Cats' apenas un año después de volver a la élite. En la última jornada recibirán al Chelsea con la necesidad de ganar y que el Brentford pinche.

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Por su parte el Everton está virtualmente fuera de Europa. EFE