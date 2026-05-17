Espana agencias

1-3. El Sunderland sueña con Europa y el Everton se despide

Guardar
Google icon

Londres, 17 may (EFE).- El Everton no aprovechó los pinchazos del Brentford y el Brighton & Hove Albion y perdió una oportunidad de oro de meterse en Europa derrotado por el Sunderland, que ahora sueña con estar en la Conference League.

Los 'Toffees', que podían haber escalado hasta el octavo puesto con un triunfo y ponerse en la pole de la Conference League, fueron remontados por el Sunderland, que estira sus opciones europeas y llegará a la última jornada vivo.

PUBLICIDAD

Los 'Black Cats' se vieron por delante justo antes del descanso, cuando un disparo de Merlin Rohl desde fuera del área tocó en un defensa del Sunderland y se envenenó, pero le dieron la vuelta en la segunda parte.

Primero Brian Brobbey definió ante Jordan Pickford una gran jugada colectiva del equipo de Regis Le Bris y más tarde, en la recta final de encuentro, el portero del Everton no pudo sacar un disparo desde el punto de penalti de Enzo Le Fee.

PUBLICIDAD

En el tiempo de descuento, el Sunderland sentenció por medio de Wilson Isidor y estira hasta la última jornada lo que hasta hace nada era unas opciones remotas de estar en Europa.

Los empates de Brentford y Brighton permiten soñar con una clasificación a Europa a los 'Black Cats' apenas un año después de volver a la élite. En la última jornada recibirán al Chelsea con la necesidad de ganar y que el Brentford pinche.

Por su parte el Everton está virtualmente fuera de Europa. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La participación en Andalucía es del 52 % a las 18:00 horas, 7,5 puntos más que en 2022

Infobae

La participación en Andalucía es del 52,11 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que en 2022

Infobae

Eddahchouri, sobre su gol: "He pagado todo el apoyo del deportivismo"

Infobae

El Levante sale con Iker Losada como novedad y en el Mallorca vuelve Samu Costa

Infobae

2-2. El Brentford se complica Europa y da esperanza al Chelsea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

ECONOMÍA

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

DEPORTES

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas